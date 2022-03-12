Почти все Сумы остались без воды из-за российского авианалета

12 марта 2022 , 10:25
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Источник:

"Горводоканал" Сумского горсовета

Оккупанты снова били из ракет по городу Сумы. Из-за авианалета в большей части города нет воды.

Водоканалы в Сумах были обесточены 12 марта около 5 утра. Впоследствии около половине города поставки возобновили. Однако многие районы до сих пор без воды.

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По состоянию на 10 утра восстановили следующие водозаборы:

  • Тополянский;
  • Ново-Оболонский;
  • Лучанский;
  • Токаревский.

Без воды остаются жители районов:

  • Анновки;
  • Автовокзала;
  • Добровольной;
  • улиц Косовщинская, Ремесленная, Белопольский Путь, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола;
  • районов Химгородка и Басы;
  • улиц Мира, Сергея Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и прилегающих к ним.

Работники Горводоканала работают над возобновлением снабжения.

Интересно – Запасы оккупантов должны закончиться 18 марта

 

Автор: Марта Кушка