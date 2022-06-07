Почти все участники Боннской климатической конференции покинули зал во время выступления россиянина

В немецком городе Бонн проходит конференция по изменению климата, в которой принимают участие представители разных стран. Был там и россиянин, однако во время его выступления почти все международные делегаты встали и вышли из зала.

На Боннской конференции выразили поддержку Украине

Так участники выразили свою солидарность с Украиной. Кроме того, именно украинской делегации предоставили возможность открыть конференцию и первой выступить с речью.

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Также делегаты других стран упоминали и поддерживали Украину и осуждали страну-агрессору Россию в своих речах. В частности, представитель Австралии осудил неоправданное вторжение России в Украину и назвал его прямым нарушением международного права, включая Устав ООН.

От имени Евросоюза поддержку Украине выразили участники конференции по Франции, а от имени Группы сохранения целостности окружающей среды – делегаты из Швейцарии. Также слова поддержки для нашего государства прозвучали от представителей Грузии, Великобритании и США.

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На конференции в Бонне подобный случай произошел не в первый раз. Такие действия мировых деятелей уже стали своеобразной традицией в знак солидарности с Украиной.

Впервые это произошло через несколько дней после начала полномасштабной войны России в Украине – 1 марта. Тогда на конференции Совета ООН по правам человека более 100 депутатов ЕС отказали слушать российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и вышли из зала.

21 мая идентичный случай произошел на встрече министров торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке. Во время выступления министра экономики России Максима Решетникова в знак протеста зал покинули представители США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии. Когда россиянин закончил речь, они вернулись на свои места.

24 мая состоялось 44 Консультационное совещание Договора об Антарктике в Берлине. На нем также выступал представитель России. Во время его речи делегаты 25 стран вышли из зала.

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