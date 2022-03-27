Почти на всей территории Украины раздается тревога
27 марта 2022 , 21:53Читати новину українською
Почти по всей территории Украины воздушная тревога. Сирены раздаются во всех регионах Украины.
Соответствующую информацию начали публиковать ориентировочно в 21:44 27 марта. В областях есть угроза атаки России с неба.
Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС
Почти во всей Украине раздается тревога
Внимание! Воздушная тревога! Все в укрытии!
– сообщили местные власти.
Воздушная тревога была объявлена в:
- Львове и области;
- Ровно и области;
- Луцке и области;
- Ивано-Франковске;
- Виннице;
- Одессе и области;
- Николаеве и области;
- Днепре;
- Запорожье;
- Полтаве и области;
- Житомире;
- Хмельницком;
- Киеве и области;
- Черкассах и области;
- Черновцах и области;
- Харькове;
- Тернополе и области;
- Ужгороде;
- Суммах и области;
- Кропивницком и области.
То есть тревога раздается фактически во всех областях Украины. Людей призывают находиться в укрытии до объявления отбоя.
"Тревога – это нормально": психотерапевт посоветовала, как овладеть эмоциями