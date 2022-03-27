Почти на всей территории Украины раздается тревога

Почти по всей территории Украины воздушная тревога. Сирены раздаются во всех регионах Украины.

Соответствующую информацию начали публиковать ориентировочно в 21:44 27 марта. В областях есть угроза атаки России с неба.

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Почти во всей Украине раздается тревога

Внимание! Воздушная тревога! Все в укрытии!

– сообщили местные власти.

Воздушная тревога была объявлена в:

Львове и области;

Ровно и области;

Луцке и области;

Ивано-Франковске;

Виннице;

Одессе и области;

Николаеве и области;

Днепре;

Запорожье;

Полтаве и области;

Житомире;

Хмельницком;

Киеве и области;

Черкассах и области;

Черновцах и области;

Харькове;

Тернополе и области;

Ужгороде;

Суммах и области;

Кропивницком и области.

То есть тревога раздается фактически во всех областях Украины. Людей призывают находиться в укрытии до объявления отбоя.

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