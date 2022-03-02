Почтим память так, чтобы вспоминали сквозь столетия, – Резников о павших героях

Министр обороны Алексей Резников в очередной раз обратился к украинцам. Он призвал каждого чтить память павших героев так, чтобы о них упоминали сквозь столетия.

На своей фейсбук-странице Алексей Резников отметил, что шел уже 147 часов обороны. И пока вы это читаете, счетчик крутится дальше.

Важно Клеймо террористов у них надолго, – Резников об обстрелах роддомов и школ

Он отметил, что характер событий меняется. Российские захватчики пытаются как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но все мы знаем, что с каждым днем ​​им удается все хуже.

Чего стоят неоднократные факты сдачи в плен групп русских солдат с офицерами. Кроме того, все чаще мы слышим об отказе продолжать наступление.

А все потому, что российские оккупанты не подозревали, с насколько сильными людьми они решили воевать. Вот эта, вторая по силе армия в мире, ежедневно доказывает, что все это лишь попытки меряться мышцами.

Но, к сожалению, украинские теряют на войне своих героев. Алексей Резников призвал чтить память о них.

После победы мы почтим их память так, чтобы и через столетие украинцы уважали героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Охтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей,

– подчеркнул министр.

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