На своїй фейсбук-сторінці Олексій Резніков зауважив, що йшла вже 147 година оборони. І поки ви це читаєте, лічильник крутиться далі.

Важливо Тавро терористів у них надовго, – Резніков про обстріли пологових та шкіл

Він зауважив, що характер подій змінюється. Російські загарбники намагаються бодай якось утримати боєздатність своїх підрозділів. Але всі ми знаємо, що з кожним днем їм вдається це дедалі гірше.

Чого тільки варті неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. Крім того, усе частіше ми чуємо про відмови продовжувати наступ.

А все тому, що російські окупанти не підозрювали, з наскільки сильними людьми вони вирішили воювати. Ось ця, друга за силою армія у світі, щодня показує, що все це лише міряння м'язами.

Але, на жаль, українці втрачають на війні своїх героїв. Тож Олексій Резніков закликав вшановувати пам'ять про них.

Після перемоги ми вшануємо їх пам'ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсону, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів,

– наголосив міністр.

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