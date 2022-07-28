На поле Харьковщины погасили марку "Добрый вечер": туда привезли трофейную технику оккупантов

Процедура спецпогашения новой марки от "Укрпочты" состоялась в Малой Рогане, что в Харьковской области. Село Малая Рогань, было одним из первых, которое освободили наши ВСУ при деоккупации Харьковщины.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что в спецпогашении марки "Добрый вечер" были привлечены трактористы, которые забирали у оккупантов технику.

Читайте также "Доброго вечора, ми з України": Укрпочта объявила результаты конкурса на эскиз новой марки

На поле привлекли трофейный МТЛБ и трактор, пришли трактористы, которые в разных частях области забирали у россиян заброшенную технику,

– рассказывает Анна Черненко.



Погашение марки "Добрый вечер" прошло на Харьковщине / Фото Анны Черненко для 24 канала

По словам корреспондентки, мужчины-трактористы из Малой Рогани и из Слатино. Фермер Виктор Кичук, еще 1 марта, вместе с местными вытащил 4 танка оккупантов.



Фермеры на Харьковщине воровали у оккупантов технику / Фото Анны Черненко для 24 канала

"Один из них удалось завести, так что на нем и поехали в поля", – говорит мужчина.

Воспроизведение иллюстрации почтовой марки "Добрый вечер" / Фото Анны Черненко для 24 канала

Популярность украинских марок во время войны

"Укрпочта" объявила о старте продаж новой военной марки "Добрый вечер". Приобрести ее можно по ссылке , всего таких будет 5 миллионов штук.

1 марта 2022 года Укрпочта заявила, что выпустит марку с девизом "русский военный корабль, иди…! ". Это фраза украинского пограничника с острова Змеиный, адресованная российскому кораблю, капитан которого требовал у наших защитников сдаться.

Тираж марки составил 1 миллион экземпляров. А выпустили ее 12 апреля. Люди становились в длиннющие очереди, чтобы ее купить.

А уже 13 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по кораблю, который угрожал пограничнику на острове Змеиный, после чего и был отправлен в соответствующем направлении. Оказалось, что это был крейсер "Москва" – флагман черноморского флота россии. 14 апреля он затонул, что еще больше подняло ажиотаж вокруг этой марки и иллюстрации с нее.

После этого Укрпочта решила ввести новую партию марок "русский военный корабль… все". Отличие от предыдущей – на нем уже не было самого российского корабля, который теперь покоится на дне Черного моря.

Достойно внимания Укрпочта вводит в оборот марки "Русскій воєнний корабль всьо": когда их можно будет купить

Патриотические марки разожгли у украинцев любовь к филателии, поэтому Укрпочта решила и дальше выпускать марки на тематику борьбы украинского народа против российского нашествия.

Вас может заинтересовать: Британская разведка об украинском контрнаступлении – смотрите видео