Такое мнение 24 каналу высказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Ранее сообщалось о том, зачем в Испании рассылают письма со взрывчаткой.

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Террористические атаки России

Денисенко рассказал, что, без сомнения, за этими террористическими актами в Испании стоит Россия, потому что больше ни одной стране в мире они не нужны. Цель России – расшатать коллективный Запад. Продемонстрировать, что Украину ему не нужна, и если Европа продолжит поддерживать Украину, то такие взрывы будут и на территории других стран.

Я уверен, что так россияне тренируются в Испании перед будущим применением этого метода в Европе. В общем-то, переговоры им необходимы не столько для паузы на поле боя, а для возможности своими заявлениями внести раскол в коллективный Запад. Они видят, что их стратегия, над которой они работали полгода, не действенна, Европа не замерзнет,

– отметил советник главы МВД.

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Ничего нового Россия не придумает

Он продолжил, что на самом деле у россиян ограничена фантазия, и ничего нового они не придумают. Однако можно представить себя на месте рядового европейца, который будет потенциально говорить, что из-за Украины терроризм теперь пришел и в Европу. На это Россия рассчитывает.

"В общем, россияне способны на все, что угодно. Но письма со взрывчатками, с белыми порошками – это уже старая тема, которую много раз применяли. Это старые методы России, о которых уже все давно знают", – отметил Денисенко.

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