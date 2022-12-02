Такое мнение 24 каналу высказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Ранее сообщалось о том, зачем в Испании рассылают письма со взрывчаткой.
Важно Почтовый террор в Испании: Ступак предположил, кто может отправлять письма со взрывчаткой
Террористические атаки России
Денисенко рассказал, что, без сомнения, за этими террористическими актами в Испании стоит Россия, потому что больше ни одной стране в мире они не нужны. Цель России – расшатать коллективный Запад. Продемонстрировать, что Украину ему не нужна, и если Европа продолжит поддерживать Украину, то такие взрывы будут и на территории других стран.
Я уверен, что так россияне тренируются в Испании перед будущим применением этого метода в Европе. В общем-то, переговоры им необходимы не столько для паузы на поле боя, а для возможности своими заявлениями внести раскол в коллективный Запад. Они видят, что их стратегия, над которой они работали полгода, не действенна, Европа не замерзнет,
– отметил советник главы МВД.
Денисенко рассказал, какова цель почтового терроризма в Испании: смотрите видео
Ничего нового Россия не придумает
Он продолжил, что на самом деле у россиян ограничена фантазия, и ничего нового они не придумают. Однако можно представить себя на месте рядового европейца, который будет потенциально говорить, что из-за Украины терроризм теперь пришел и в Европу. На это Россия рассчитывает.
"В общем, россияне способны на все, что угодно. Но письма со взрывчатками, с белыми порошками – это уже старая тема, которую много раз применяли. Это старые методы России, о которых уже все давно знают", – отметил Денисенко.
Почтовый терроризм в Испании: последние новости
- Украинские посольства за границей получили письма с очередными угрозами. Накануне это поступило в дипломатическое учреждение в Мадриде.
- За последние дни неизвестные отправляют конверты со взрывчаткой в различные ведомства в Испании, среди которых было и посольство Украины в Мадриде. Очевидно, что за этим терроризмом стоят российские спецслужбы.
- Испания и дальше будет поддерживать Украину в войне с Россией и продолжит оказывать финансовую и военную помощь нашему государству, несмотря на посылки со взрывчаткой, получившие ведомства страны. Об этом заявила министер обороны Испании Маргарита Роблес на совместном брифинге в Киеве с украинским коллегой Алексеем Резниковым.