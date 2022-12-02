Этот почтовый террор является очередным свидетельством того, что Россия использует террористические методы. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина.
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Последний метод, которым может воспользоваться Россия
Международный обозреватель предположил, что Испания вряд ли испугается и перестанет оказывать военную помощь Украине. Однако отношение именно к стране-агрессору в Испании станет гораздо хуже.
Я уверен, что испанцы скажут, что нужно еще больше помогать Украине, потому что такое нельзя оставлять безнаказанным.
– заметил Яковина.
По его словам, Россия пошла на такой шаг, вероятно, потому, что у нее нет других методов. "Это последнее, чем может воспользоваться Россия, потому что на поле боя ничего показать не может. Пыталась разрушить энергетическую инфраструктуру – не получилось", – подытожил российский оппозиционный журналист.
Яковина прокомментировал почтовый террор в Испании: смотрите видео
Конвертный террор в Испании: что известно
- 30 ноября в Мадриде на территории посольства Украины в Испании произошел взрыв. Опасное устройство было спрятано в письме-бандероле и поступило в адрес посла Украины – Сергея Погорельцева.
- Вечером стало известно, что атака против украинских дипломатов в Мадриде была не единственной. В тот же день пакет с, вероятно, взрывным устройством получила в Сарагосе испанская компания Instalaza.
- Глава правительства Испании Педро Санчес, а также Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос получили два взрывных устройства. В Национальной полиции страны сообщили, что конверт со взрывчаткой, отправленный Санчесу, обнаружили и обезвредили еще 24 ноября. В то время как Минобороны получило такое письмо 1 декабря.
- В минобороны Испании прокомментировали посылки со взрывчаткой. В ведомстве отметили, что страна и дальше будет поддерживать Украину в войне с Россией и продолжит оказывать финансовую и военную помощь нашему государству.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк убежден, что за этими терактами стоят российские спецслужбы. По его мнению, оккупанты хотят запугать европейские сообщества, чтобы они начали принуждать Украину к переговорам.