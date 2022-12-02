Этот почтовый террор является очередным свидетельством того, что Россия использует террористические методы. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина.

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Последний метод, которым может воспользоваться Россия

Международный обозреватель предположил, что Испания вряд ли испугается и перестанет оказывать военную помощь Украине. Однако отношение именно к стране-агрессору в Испании станет гораздо хуже.

Я уверен, что испанцы скажут, что нужно еще больше помогать Украине, потому что такое нельзя оставлять безнаказанным.

– заметил Яковина.

По его словам, Россия пошла на такой шаг, вероятно, потому, что у нее нет других методов. "Это последнее, чем может воспользоваться Россия, потому что на поле боя ничего показать не может. Пыталась разрушить энергетическую инфраструктуру – не получилось", – подытожил российский оппозиционный журналист.

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