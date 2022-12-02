Цей поштовий терор є черговим свідченням, що Росія використовує терористичні методи. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.
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Останній метод, яким може скористатися Росія
Міжнародний оглядач припустив, що Іспанія навряд злякається та припинить надавати військову допомогу Україні. Однак відношення саме до країни-агресорки в Іспанії стане набагато гірше.
Я впевнений, що іспанці скажуть, що треба ще більше допомагати Україні, тому що таке не можна лишати безкарним,
– зауважив Яковина.
За його словами, Росія пішла на такий крок, ймовірно, через те, що в неї немає інших методів. "Це останнє, чим може скористатися Росія, тому що на полі боя нічого показати не може. Намагалася зруйнувати енергетичну інфраструктуру – не вийшло", – підсумував російський опозиційний журналіст.
Яковина прокоментував поштовий тероризм в Іспанії: дивіться відео
Конвертний терор в Іспанії: що відомо
- 30 листопада у Мадриді на території посольства України в Іспанії стався вибух. Небезпечний пристрій був захований у листі-бандеролі та надійшов на адресу посла України – Сергія Погорельцева.
- Ввечері стало відомо, що атака проти українських дипломатів у Мадриді була не єдиною. Того ж дня пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм отримала у Сарагосі іспанська компанія Instalaza.
- Глава уряду Іспанії Педро Санчес, а також Міністерство оборони й авіабаза Торрехон-де-Ардос отримали два вибухові пристрої. У Національній поліції країни повідомили, що конверт з вибухівкою, надісланий Санчесу, виявили та знешкодили ще 24 листопада. Тоді як Міноборони отримало такий лист 1 грудня.
- У міноборони Іспанії прокоментували посилки з вибухівкою. У відомстві зазначили, що країна й надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією та продовжить надавати фінансову та військову допомогу нашій державі.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк переконаний, що за цими терактами стоять російські спецслужби. На його думку, окупанти хочуть залякати європейські спільноти, щоб вони почали примушувати Україну до переговорів.