Под Брянском повстанцы нанесли удар по военному объекту: есть погибшие и много раненых
Российские повстанцы нанесли удар по военному объекту в Брянской области. Несколько оккупантов погибли, много техники повреждено.
В ГУР сообщили, что российский добровольческий корпус организовал "хлопок" под Брянском. В ведомстве сразу отметили, что мирное население не пострадало.
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Подробности взрыва под Брянском
В Погарском районе Брянской области произошли беспорядки. В Запесочье российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Также сообщается о значительном количестве раненых, точная цифра которых еще уточняется. В частности, в перехвате ГУР российский оккупант рассказал, что было очень много скорых.
Кроме этого, в результате атаки выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов.
Где случились беспорядки: карта
В ГУР отметили, что последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.
Несмотря на заявления руководства Кремля, протест россиян против действующего режима вполне возможен. Яркое тому подтверждение последние события в Брянской области. Российский добровольческий корпус не в первый раз проводит подобные мероприятия, масштаб которых только растет. Бойцы нанесли удар по военному объекту,
– сообщили в ГУР.
В России растет вооруженное сопротивление
В эфире новостного телемарафона спикер ГУР Сергей Юсов подчеркнул, что "хлопок" в России – прямое следствие российской политики, вторжения в Украину и ответственность Путина.
Ситуация становится напряженнее. Появляются местные активисты, которые готовы к вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, каковой они считают власть Путина и его режима,
– сказал Юсов.