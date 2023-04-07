Под Брянском повстанцы нанесли удар по военному объекту: есть погибшие и много раненых

Российские повстанцы нанесли удар по военному объекту в Брянской области. Несколько оккупантов погибли, много техники повреждено.

В ГУР сообщили, что российский добровольческий корпус организовал "хлопок" под Брянском. В ведомстве сразу отметили, что мирное население не пострадало.

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Подробности взрыва под Брянском

В Погарском районе Брянской области произошли беспорядки. В Запесочье российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Также сообщается о значительном количестве раненых, точная цифра которых еще уточняется. В частности, в перехвате ГУР российский оккупант рассказал, что было очень много скорых.

Кроме этого, в результате атаки выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов.

Где случились беспорядки: карта

В ГУР отметили, что последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.

Несмотря на заявления руководства Кремля, протест россиян против действующего режима вполне возможен. Яркое тому подтверждение последние события в Брянской области. Российский добровольческий корпус не в первый раз проводит подобные мероприятия, масштаб которых только растет. Бойцы нанесли удар по военному объекту,

– сообщили в ГУР.

В России растет вооруженное сопротивление

В эфире новостного телемарафона спикер ГУР Сергей Юсов подчеркнул, что "хлопок" в России – прямое следствие российской политики, вторжения в Украину и ответственность Путина.

Ситуация становится напряженнее. Появляются местные активисты, которые готовы к вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, каковой они считают власть Путина и его режима,

– сказал Юсов.

Он отметил, что российские повстанцы сражаются против того, с чем не хотят мириться. Вооруженные нападения являются единственным способом для них, как отстоять свои права, ведь легитимных мер борьбы их давно лишили.

"Российский добровольческий корпус" – военное подразделение в составе ВСУ, сформированное в августе 2022 года. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. В состав этого подразделения входят российские эмигранты, проживающие на территории Украины и других европейских стран.