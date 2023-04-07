У ГУР повідомили, що російський добровольчий корпус організував "бавовну" під Брянськом. У відомстві одразу зазначили, що мирне населення не постраждало.

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Подробиці вибуху під Брянськом

У Погарському районі Брянської області відбулись заворушення. У Запісоччі російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Також повідомляється про значну кількість поранених, точну цифру яких ще уточнюють. Зокрема у перехопленні ГУР російський окупант розповів, що було дуже багато швидких.

Крім цього, внаслідок атаки виведено з ладу ворожий БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів.

Де трапились заворушення: карта

У ГУР зауважили, що останні події в Брянській області свідчать про те, що в середині Росії можливий збройний протест проти чинного режиму.

Попри заяви керівництва Кремля, протест росіян проти діючого режиму цілком можливий. Яскраве підтвердження цьому останні події в Брянській області. Російський добровольчий корпус не вперше проводить подібні заходи, масштаб яких лише зростає. Бійці завдали удару по військовому об'єкту,

– повідомили в ГУР.

У Росії зростає збройний опір

В ефірі новинного телемарафону речник ГУР Сергій Юсов наголосив, що "бавовна" в Росії – прямий наслідок російської політики, вторгнення в Україну та відповідальність Путіна.

Ситуація стає більш напруженою. З'являються місцеві активісти, які готові до збройного опору проти внутрішньої окупації, якою вони вважають владу Путіна і його режиму,

– сказав Юсов.

Він зауважив, що російські повстанці борються проти того, з чим не хочуть миритися. Збройні напади є єдиним способом для них, як відстояти свої права, адже легітимних заходів боротьби їх давно позбавили.

Довідка. "Російський добровольчий корпус" – військовий підрозділ у складі ЗСУ, який сформували у серпні 2022 року. Входить до Інтернаціонального легіону ТрО України. До складу цього підрозділу входять російські емігранти, які живуть на території України та в інших європейських країнах.