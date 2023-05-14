Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, сбитие 4-х российских самолетов – это большой результат.

К теме В России – массовое падение самолетов и вертолетов: смотрите на карте, где Брянская область

"Действительно, это большой результат. Кто бы это ни сделал – не важно, главное – результат. Четыре российских воздушных судна уже никогда не будут летать, в том числе – пилоты этих самолетов", – отметил он.

Есть 2 сценария авиатрощи

Ступак отметил, что по первому сценарию воздушные судна могла сбить диверсионная группа на территории России. В таком случае Кремль обвинит пограничную службу за то, что они пропустили ДРГ, которая пересекла границу.

Вторыми получит "на орехи" ФСБ, потому что пропустила деятельность диверсионной группы на территории России. Военные и росгвардия там будут виноваты за компанию, потому что помогали,

– считает собеседник.

Как утверждает экс-сотрудник СБУ, второй сценарий – вертолеты и истребители могли сбить с территории Украины. Если было именно так, то Кремль назначит виновными российских военных и министра обороны Сергея Шойгу.

Эксперт Украинского института будущего добавил: в случае, если второй сценарий правдив, то владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не упустит возможности обругать военное руководство России и провозгласит новые циничные заявления.

Ступак о сбитии самолетов под Брянском: смотрите видео

Интересные детали авиатрощи под Брянском

Иван Ступак заметил интересную деталь. Российские спецслужбы заявили, что у вертолета Ми-8 отказал двигатель, поэтому воздушное судно загорелось и упало. Однако на видео заметно, что навстречу самолету летела ракета, которая попала в кабину. Причина точно не в двигателе.

Эти 4 единицы выполняли боевую задачу: карательную операцию возле Черниговской, Сумской областей. Два вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы летят, создают вокруг себя большое облако электронных помех. Наши зенитчики не смогут попасть в эти вертолеты и то, что они охраняют,

– сказал он.

Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что боевые судна сопровождали самолет Су-34, выполнявший боевое задание вместе с "умными" бомбами. Он объяснил, что это обычные бомбы, на которые вешают специальные крылышки, они становятся планирующими, могут управляться в полете и быть более точными.

"А Су-35 охранял все это "кодло", которое летело на территорию Украины бомбардировать. Россияне сами пишут, что, возможно, подлетели слишком близко к территории Украины и были сбиты", – заметил Ступак.

Падение самолетов в России: что известно