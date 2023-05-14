Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, сбитие 4-х российских самолетов – это большой результат.
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"Действительно, это большой результат. Кто бы это ни сделал – не важно, главное – результат. Четыре российских воздушных судна уже никогда не будут летать, в том числе – пилоты этих самолетов", – отметил он.
Есть 2 сценария авиатрощи
Ступак отметил, что по первому сценарию воздушные судна могла сбить диверсионная группа на территории России. В таком случае Кремль обвинит пограничную службу за то, что они пропустили ДРГ, которая пересекла границу.
Вторыми получит "на орехи" ФСБ, потому что пропустила деятельность диверсионной группы на территории России. Военные и росгвардия там будут виноваты за компанию, потому что помогали,
– считает собеседник.
Как утверждает экс-сотрудник СБУ, второй сценарий – вертолеты и истребители могли сбить с территории Украины. Если было именно так, то Кремль назначит виновными российских военных и министра обороны Сергея Шойгу.
Эксперт Украинского института будущего добавил: в случае, если второй сценарий правдив, то владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не упустит возможности обругать военное руководство России и провозгласит новые циничные заявления.
Ступак о сбитии самолетов под Брянском: смотрите видео
Интересные детали авиатрощи под Брянском
Иван Ступак заметил интересную деталь. Российские спецслужбы заявили, что у вертолета Ми-8 отказал двигатель, поэтому воздушное судно загорелось и упало. Однако на видео заметно, что навстречу самолету летела ракета, которая попала в кабину. Причина точно не в двигателе.
Эти 4 единицы выполняли боевую задачу: карательную операцию возле Черниговской, Сумской областей. Два вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы летят, создают вокруг себя большое облако электронных помех. Наши зенитчики не смогут попасть в эти вертолеты и то, что они охраняют,
– сказал он.
Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что боевые судна сопровождали самолет Су-34, выполнявший боевое задание вместе с "умными" бомбами. Он объяснил, что это обычные бомбы, на которые вешают специальные крылышки, они становятся планирующими, могут управляться в полете и быть более точными.
"А Су-35 охранял все это "кодло", которое летело на территорию Украины бомбардировать. Россияне сами пишут, что, возможно, подлетели слишком близко к территории Украины и были сбиты", – заметил Ступак.
Падение самолетов в России: что известно
- В городах Клинцы и Стародуб Брянской области 13 мая упали 2 российских вертолета Ми-8. Очевидно, вертолеты были военными.
- По словам россиян, пострадала 51-летняя женщина, шедшая по улице. Она получила ожоги. Люди, находившиеся на борту вертолета погибли. Их количество устанавливают.
- Также в области разбился российский истребитель Су-34. Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы. По предварительной информации, экипаж Су-34 погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.
- Есть информация от российского пропагандиста Владимира Соловьева, что над Брянской областью упал еще и Су-35.
- Известно, что россияне объявили план "Перехват" и вроде бы уже ищут "диверсантов".