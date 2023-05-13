В настоящее время правоохранители уже вроде бы занимаются поиском "причастных" к падению самолета и 2 вертолетов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Россияне обвинили "диверсантов" в падении летательных аппаратов в Брянской области
Российские пропагандисты отметили, что упавшие 13 мая в Брянской области вертолеты Ми-8 и самолет Су-34 вполне могли сбить с территории России. В связи с этим россияне объявили план "Перехват" и вроде бы уже ищут "диверсантов".
Российские спецслужбы активно проверяют места, где упали самолет и вертолеты, а также расспрашивают местных, не замечали ли они подозреваемого в населенном пункте. Пока ни одного "диверсанта" россияне не нашли.
В России сегодня весь день падают самолеты и вертолеты
- Утром 13 мая в городе Клинцы Брянской области упали 2 российских вертолета йоты. По предварительной информации, все находившиеся на бортах обоих вертолетов люди погибли.
- Кроме этого, в Брянские области разбился самолет Су-34. Сейчас причина его падения остается неизвестной.
- Российские спецслужбы также проверяют информацию о ликвидации четвертой единицы авиации. В телеграм-каналах пишут, что это может быть истребитель Су-35