В настоящее время правоохранители уже вроде бы занимаются поиском "причастных" к падению самолета и 2 вертолетов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Под Брянском оккупанты сами сбили военный вертолет: в сети показали доказательства

Россияне обвинили "диверсантов" в падении летательных аппаратов в Брянской области

Российские пропагандисты отметили, что упавшие 13 мая в Брянской области вертолеты Ми-8 и самолет Су-34 вполне могли сбить с территории России. В связи с этим россияне объявили план "Перехват" и вроде бы уже ищут "диверсантов".

Обратите внимание! Ранее пропагандисты утверждали о якобы работе российской противовоздушной обороны, которые вроде бы сбивали ракету в регионе. То есть оккупанты уже не в состоянии отличить вертолет от ракеты, поэтому сбивают все, что видят в небе. Кроме того, о работе ПВО утверждали и местные.

Российские спецслужбы активно проверяют места, где упали самолет и вертолеты, а также расспрашивают местных, не замечали ли они подозреваемого в населенном пункте. Пока ни одного "диверсанта" россияне не нашли.

В России сегодня весь день падают самолеты и вертолеты