Наразі правоохоронці вже начебто займаються пошуком "причетних" до падіння літака і 2 вертольотів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіяни звинуватили "диверсантів" у падінні літальних апаратів у Брянській області

Російські пропагандисти зазначили, що вертольоти Мі-8 та літак Су-34, що впали 13 травня у Брянській області, цілком могли збити з території Росії. У зв'язку з цим росіяни оголосили план "Перехоплення" і начебто вже шукають "диверсантів".

Зверніть увагу! Раніше пропагандисти стверджували про нібито роботу російської протиповітряної оборони, які начебто збивали ракету в регіоні. Тобто окупанти вже не в змозі відрізнити вертоліт від ракети, тому збивають все, що бачать у небі. Крім цього, про роботу ППО стверджували й місцеві.

Російські спецслужби активно перевіряють місця, де впали літак та вертольоти, а також розпитують місцевих, чи не помічали вони когось підозрілого у населеному пункті. Наразі жодного "диверсанта" росіяни не знайшли.

У Росії сьогодні весь день падають літаки та вертольоти