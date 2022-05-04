Под Бучей оккупанты убили 10-летнюю девочку и троих взрослых: полиция обнаружила тела погибших
Источник:телеграмм-канал "Киев оперативный"
В Киевской области продолжают находить жуткие последствия преступлений российских захватчиков. Правоохранители находят замученные и убитые тела гражданских украинцев, в частности, детей.
У Бучи 3 мая обнаружили тело 10-летней девочки. Кроме того, нашли также тела троих взрослых, убитых оккупантами.
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В Киевской области продолжают эксгумацию тел
В Киевской области специалисты продолжают эксгумацию тел гражданских жителей, погибших от рук российских военных. Процедуру провели также 3 мая на территории Бородянской общины.
В селе Шибино полицейские эксгумировали тела двух человек. Среди них – 10-летняя девочка. Предварительно известно, что ребенок погиб от осколочных ранений в результате попадания в дом вражеского снаряда.
Правоохранители также обнаружили тело 58-летнего гражданского мужчины. Его оккупанты расстреляли вплотную у собственного дома.
Специалисты эксгумировали тело 92-летней бабушки из села Озорщина, ставшей жертвой российских оккупантов. Пенсионерка погибла в собственном доме, где возник пожар в результате попадания вражеской атаки.
В Киевской области продолжают эксгумацию тел / Фото "Киев оперативный"
Кроме того, на поверхность 3 мая подняли тело 69-летней женщины в селе Новая Буда. Гражданская жительница Киевщины погибла в результате вражеских обстрелов, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.
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Сотрудники полиции Бучанщины провели предварительный осмотр тел погибших. После этого все эксгумированные тела доставили в морги на проведение судебно-медицинских экспертиз.
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