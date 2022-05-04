Под Бучей оккупанты убили 10-летнюю девочку и троих взрослых: полиция обнаружила тела погибших

В Киевской области продолжают находить жуткие последствия преступлений российских захватчиков. Правоохранители находят замученные и убитые тела гражданских украинцев, в частности, детей.

У Бучи 3 мая обнаружили тело 10-летней девочки. Кроме того, нашли также тела троих взрослых, убитых оккупантами.

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В Киевской области продолжают эксгумацию тел

В Киевской области специалисты продолжают эксгумацию тел гражданских жителей, погибших от рук российских военных. Процедуру провели также 3 мая на территории Бородянской общины.

В селе Шибино полицейские эксгумировали тела двух человек. Среди них – 10-летняя девочка. Предварительно известно, что ребенок погиб от осколочных ранений в результате попадания в дом вражеского снаряда.

Правоохранители также обнаружили тело 58-летнего гражданского мужчины. Его оккупанты расстреляли вплотную у собственного дома.

Специалисты эксгумировали тело 92-летней бабушки из села Озорщина, ставшей жертвой российских оккупантов. Пенсионерка погибла в собственном доме, где возник пожар в результате попадания вражеской атаки.

В Киевской области продолжают эксгумацию тел / Фото "Киев оперативный"

Кроме того, на поверхность 3 мая подняли тело 69-летней женщины в селе Новая Буда. Гражданская жительница Киевщины погибла в результате вражеских обстрелов, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.

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Сотрудники полиции Бучанщины провели предварительный осмотр тел погибших. После этого все эксгумированные тела доставили в морги на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Зверства россиян в Киевской области: важные новости

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что россияне обстреливали жителей Ирпеня из "Искандеров". Они использовали другое вооружение, запрещенное Женевской конвенцией.

Украинские прокуроры уже сообщили о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он руководил восточным военным округом вооруженных сил России и отвечал за "взятие" Киева.

Службе безопасности Украины уже удалось установить личности 900 российских военнослужащих, причастных к преступлениям против мирного населения в Киевской области.

Эксгумация на Киевщине, каждый третий погибший – из Бучи: смотрите видео