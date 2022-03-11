Под Бучей ликвидирован один из ближайших соратников Кадырова, – Денисенко
11 марта 2022 , 23:07Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Храбрые украинские воины наносят врагу безумные потери. Число убитых оккупантов уже перевалило за десяток тысяч, а сдача в плен и захват техники стали обыденностью.
Украинским воинам удалось наголову разбить колонну чеченцев, которая направлялась в Киев. Кадыровцы особого военного дарования при встрече с украинскими героями проявить не сумели.
Кстати Не надо преувеличивать мифические рассказы о чеченцах или "вагнеровцах", – Денисенко
Ликвидирован соратник Кадырова
Как сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко, под Бучей удалось ликвидировать одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова.
Чеченцы и правда заходили на некоторые позиции, в той же Буче. Но были наголову разбиты. Был убит и один из ближайших соратников Кадырова,
– сказал он.
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