Под Черниговом оккупанты сами сливают горючее из техники, чтобы не нарываться на ВСУ
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Российские военные под Черниговом специально сливают горючее из бензобаков. Все потому, что они не хотят идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными силами Украины.
Об этом заявили местные жители Черниговской области. В ВСУ подчеркнули, что отчаяние оккупантов растет с каждым часом.
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В Черниговской области местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными силами Украины,
– отметили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
Ранее российские военные массово сдались в плен украинским бойцам, столкнувшись с сопротивлением ВСУ. Оккупанты говорят, что якобы возвращались домой.
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