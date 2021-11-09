Под Черновцами на свалке нашли тушу свиньи, зараженную африканской чумой
Источник:Molbuk
На стихийной свалке в селе Горбовцы, что вблизи Черновцов, нашли труп свиньи. Выяснилось, что животное болело африканской чумой.
Тушу погибшей свиньи на Буковине обнаружили еще 7 ноября. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
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Под Черновцами у погибшей свиньи обнаружили африканскую чуму
На территории Черновицкой области в селе Горбовцы на несанкционированной свалке обнаружили труп домашней свиньи с подозрением на африканскую чуму,
– говорится в сообщении.
Еще одно подозрение на чуму обнаружили при проведении планового мониторингового исследования дикого кабана из охотничьего клуба "Лесовод".
Впоследствии в Ивано-Франковской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы провели необходимые исследования. Они подтвердили наличие у животных африканской чумы.
О дальнейших действиях и ограничительных мерах обещают проинформировать позже.
Что такое африканская чума у свиней
Это остроинфекционное вирусное заболевание, для которого характерны лихорадка, кровоизлияния, синюшность кожи, а также крайне высокая смертность. Крайне устойчиво к действию внешних факторов. В навозе или почве АЧС может жить до 3 месяцев, в копченых мясопродуктах – до 6, а в замороженном мясе – даже до 3 лет. Вирус не представляет никакой опасности для людей.
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- 7 ноября белка покусала двух жителей Черновцов.
- Впоследствии у животного подтвердили бешенство, поэтому две улицы города от 8 ноября будут находиться под карантином.
- Что касается белки, то спасти ее не удалось. Пострадавшие сейчас проходят курс иммунизации против бешенства.