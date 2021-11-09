Под Черновцами на свалке нашли тушу свиньи, зараженную африканской чумой

На стихийной свалке в селе Горбовцы, что вблизи Черновцов, нашли труп свиньи. Выяснилось, что животное болело африканской чумой.

Тушу погибшей свиньи на Буковине обнаружили еще 7 ноября. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

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Под Черновцами у погибшей свиньи обнаружили африканскую чуму

На территории Черновицкой области в селе Горбовцы на несанкционированной свалке обнаружили труп домашней свиньи с подозрением на африканскую чуму,

– говорится в сообщении.

Еще одно подозрение на чуму обнаружили при проведении планового мониторингового исследования дикого кабана из охотничьего клуба "Лесовод".

Впоследствии в Ивано-Франковской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы провели необходимые исследования. Они подтвердили наличие у животных африканской чумы.

О дальнейших действиях и ограничительных мерах обещают проинформировать позже.

Что такое африканская чума у свиней

Это остроинфекционное вирусное заболевание, для которого характерны лихорадка, кровоизлияния, синюшность кожи, а также крайне высокая смертность. Крайне устойчиво к действию внешних факторов. В навозе или почве АЧС может жить до 3 месяцев, в копченых мясопродуктах – до 6, а в замороженном мясе – даже до 3 лет. Вирус не представляет никакой опасности для людей.

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