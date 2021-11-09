Тушу загиблої свині на Буковині виявили ще 7 листопада. Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

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Під Чернівцями у загиблої свині виявили африканську чуму

На території Чернівецької області в селі Горбівці на несанкціонованому сміттєзвалищі виявили труп свійської свині з підозрою на африканську чуму,

– йдеться у повідомленні.

Ще одну підозру на чуму виявили при проведенні планового моніторингового дослідження дикого кабана з мисливського клубу "Лісівник".

Згодом в Івано-Франківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби провели необхідні дослідження. Вони підтвердили наявність у тварин африканської чуми.

Про подальші дії та обмежувальні заходи обіцяють проінформувати згодом.

Що таке африканська чума у свиней Це гостроінфекційне вірусне захворювання, для якого характерні лихоманка, крововиливи, синюшність шкіри, а також вкрай висока смертність. Вкрай стійке до дії зовнішніх факторів. У гної чи ґрунті АЧС може жити до 3 місяців, у копчених м'ясопродуктах – до 6, а в замороженому м'ясі – навіть до 3 років. Вірус не становить жодної небезпеки для людей.

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