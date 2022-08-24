Об этом волонтер и руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" рассказал в эфире 24 канала. Интересно, что для сбития 4 российских "Калибров" в районе Днепра ВСУ использовали только 4 ракеты комплекса С-300.

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По его словам, волонтеры как раз передавали транспорт этому подразделению и пообщались с личным составом.

Это воины. Очень хорошая, теплая была встреча. Нам даже показали "несостоявшиеся кладбища российских надежд",

– поделился Притула.

Так защитники называют место, где лежат остатки сбитых вражеских ракет "Калибр". Там даже была одна ракета "Кинжал", которой так "гордятся" россияне и говорят якобы ее невозможно сбить.

Уже когда на следующий день утром волонтеры выезжали конвоем на Донбасс, тогда появилась информация о 4 сбитых ракетах над Днепром. Притула радуется тому, что ему удалось познакомиться с этими ребятами.

"Настоящие профессионалы. Это же десятки спасенных жизней. Я очень горжусь теми, кто ежедневно хранит мирное небо над нашими головами. Это наши герои", – добавил он.

Притула о сбитии 4 "Калибров" оккупантов, спутник для ВСУ и нужд фронта: смотрите видео

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