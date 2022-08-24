Про це волонтер та керівник "Благодійного фонду Сергія Притули" розповів в ефірі 24 каналу. Цікаво, що для збиття 4 російських "Калібрів" в районі Дніпра ЗСУ використали лише 4 ракети комплексу С-300.
До речі окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії, – Генштаб
За його словами, волонтери саме передавали транспорт цьому підрозділу й поспілкувались з особовим складом.
Це воїни. Дуже гарна, тепла була зустріч. Нам навіть показали "цвинтар російських надій, які не збулись",
– поділився Притула.
Так захисники називають місце, де лежать рештки збитих ворожих ракет "Калібр". Там навіть була одна ракета "Кинджал", якою так "пишаються" росіяни й кажуть нібито її неможливо збити.
Вже коли наступного дня вранці волонтери виїжджали конвоєм на Донбас, тоді й з'явилася інформація про 4 збиті ракети над Дніпром. Притула тішиться тим, що йому вдалося познайомитися з цими хлопцями.
"Справжні професіонали. Це ж десятки врятованих життів. Я дуже пишаюсь тими, хто щодня береже мирне небо над нашими головами. Це наші герої", – додав він.
Притула про збиття 4 "Калібрів" окупантів, супутник для ЗСУ та потреби фронту: дивіться відео
Успіх Повітряних сил: останні новини
- На початку доби 24 серпня росіяни вже зазнали втрат. Повітряні сили ЗСУ збили їхній вертоліт Ка-52.
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- 22 серпня Повітряні сили збили три ворожі безпілотники. Також ударна авіація вгатила по пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та ворожої техніки, позиціях реактивних систем залпового вогню та інших цілях.