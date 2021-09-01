Под дулом автоматов: оккупанты на Донбассе силой доставляют мужчин в "военкоматы"

Российские оккупанты на Луганщине силой приводят мужчин в так называемые военкоматы. Жителей оккупированных территорий под дулом автоматов забирают с работы.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" сообщил, что в оккупированном Алчевске мужчин силой привели на собрание оккупантов. В частности, боевики прибыли на АМК и прошлись по цехам.

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Всех работников, которые как раз были на смене, оккупанты забрали в свои "военкоматы" и держали там с 11:00 до 13:00.

Держали там под автоматами не выпуская, пока "добровольно" не переписали. И не важно сколько тебе лет, местный или не местный, здоровый или нет,

– говорится в сообщении Штефана.

Офицер также сообщил, что всех мужчин моложе 27 лет, оккупанты сразу забрали.

Боевики самоликвидируются

По словам Штефана, в конце лета 2021 года оккупанты понесли немало небоевых потерь. Все из-за неосторожного обращения с оружием и чрезмерного употребления алкоголя.

Только за 1 – 31 августа умерли 18 оккупантов. Еще 23 – получили ранения.

Публикация Анатолия Штефана:

По данным украинской разведки, на Донбассе российские наемники проводят интенсивное обучение боевиков на полигонах.

Боевики так называемой "ЛНР" силой доставляют мужчин в "военкоматы".

В оккупированном Алчевске террористы "ЛНР" под дулом автоматов забирают мужчин прямо с работы и отправляют на военные сборы.

"Добровольно" приехали на АМК по цехам, всех, кто был на смене забрали в военкомат, с 11 до часа дня держали там под автоматами не выпуская, пока "добровольно" не переписали. И не важно сколько тебе лет, местный или не местный, здоровый или нет. Тех, кто был до 27 лет сразу на полгода забрали", – рассказал житель Алчевска.