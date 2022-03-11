Под Харьковом минус 16 ночью, представляете, что будет с сирийцами, – Арестович

Россия привлекает боевиков в Сирии для боев в городах Украины. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал информацию.

По его словам, оказывается, что "мощная" российская армия не может справиться в Украине без сирийцев.

Важно Россия вербует боевиков в Сирии для боев в городах Украины, – WSJ

"Они рассказывали нам, что за трое суток победят, а сейчас без сирийских 16 тысяч не могут взять ни одного города", – отметил Алексей Арестович.

Кроме того, он добавил, что не потерпела неудачу и не была разгромлена ни одна из бригад ВСУ.

"Под Харьковом сейчас минус 16 ночью. Вы представляете сирийцев, которые здесь будут воевать. Не зная ни языка, ни не ориентируясь. Если хотят, чтобы мы убили еще 16 тысяч сирийцев – пусть приезжают", – подытожил Алексей Арестович.

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