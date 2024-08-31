Россия ударила по дому под Харьковом: погибло двое людей, есть пострадавшие

Россия снова продолжает терроризировать Харьковскую область. На этот раз под ударом оказалось село Черкасская Лозовая.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки врага загорелся дом. Есть информация о пострадавших.

Смотрите также Поисковую операцию завершили: что известно о жертвах и пострадавших от российской агрессии в Харькове

Удар по Харьковской области

В 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. Горит дом,

– пишет Олег Синегубов.

Уже в 15:33 Синегубов написал, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Под завалами возможно находятся люди

"Как сообщают медики экстренной помощи, семеро – легкие, одна женщина – в среднем состоянии", – пишет председатель ОВА.

Позже Олег Синегубов написал, что в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина – данные устанавливаются. В 16:05 стало известно, что количество погибших увеличилось до двух.

Позже Олег Синегубов написал, что в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина – данные устанавливаются.

Отметим, что около 14:50 в Харькове были слышны взрывы. Председатель Харьковской ОВА призвал харьковчан быть в укрытиях, ведь враг наносит удары. По информации мониторов, россияне запустили по Харьковской области КАБы. Примерно в то же время взрывы раздавались и в Сумах.

Оперативно о взрывах и тревогах читайте в нашем телеграмм-канале.

Отметим, что россияне также атаковали Черкасскую Лозовую в мае 2024 года. Тогда погибло 7 человек, еще 28 человек были ранены. Прилет был по местной базе отдыха, где в то время были люди – россияне атаковали ее дважды.