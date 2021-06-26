Под Херсоном спасатель вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной: есть жертва

В Херсонской области сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям устроил смертельное ДТП. Спасатель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ".

Авария, которая привела к гибели человека, случилась 25 июня вблизи села Александровка, что на Херсонщине.

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Детали ДТП с участием спасателя

Сотрудник ГСЧС выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". На обнародованных фото заметно, что машины очень повреждены. Вероятно, скорость движения авто была высокой.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Пассажир "ВАЗ", спасатель, а также 2 его пассажиров получили ранения, их госпитализировали.

Аварию расследует ГБР

Следователи территориального управления ГБР Мелитополя расследуют обстоятельства смертельного ДТП.

Дело квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. Спасателю грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Накануне на Харьковщине, возле поселка Кегичевка случилось жесткое ДТП с участием поезда и микроавтобуса . Как следствие, водитель автомобиля получил серьезные травмы.

Под Херсоном произошло смертельное ДТП с участием спасателя: Фото ГБР

Авария произошла возле села Александровка: смотрите карту​