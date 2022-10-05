Под Изюмом полиция обнаружила два мумифицированных тела: мужчин нашли в подвале
Источник:Полиция Харьковской области
Полиция обнаружила под Изюмом два мумифицированных тела. Их останки отправили на экспертизу, чтобы установить причины смерти.
Из-за трагедии наши правоохранители 5 октября возбудили уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Остатки тел обнаружили в подвале.
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Под Изюмом обнаружили тела еще двух мужчин
Мумифицированные тела двух мужчин нашли в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района,
– сообщили полицейские.
Правоохранители изюмского районного управления полиции осмотрели место преступления. Останки людей отправили на судебно медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти людей.
Если правоохранители найдут виновных, то по статье о нарушении законов и обычаев войны людям грозит тюрьма на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Под Изюмом обнаружили тела двоих мужчин / Фото полиции
В Изюме обнаружили массовые захоронения людей
После деоккупации Изюма там обнаружили массовое захоронение людей. Только 24 сентября Украина завершила эксгумацию тел в городе. По данным начальника следственного управления Харьковщины Сергея Болвинова из мест захоронения изъяли тела 447 погибших . Среди них:
- 215 женщин;
- 194 мужчин;
- 22 военных;
- 5 детей;
- тела еще 11 человек не установили, поскольку они были скелетизированы и требуют больше времени на экспертизу.
К сожалению, во время предварительного осмотра тел, мы зафиксировали следы пыток. Более 30 тел, которые мы изъяли, имеют следующие следы,
– заявил Болвинов.
К сожалению, уже 26 сентября Владимир Зеленский сообщил, что в Изюме Харьковской области обнаружили еще два места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.