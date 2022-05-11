Артиллерия искусно отработала под этюд скрипки

Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода показали, как превращают российскую технику в металлолом. Военные работали с артиллерии и пушек.

Внимание Наступление российских войск на Донбассе идет не так, как рассчитывал Путин, – Пентагон

Пытаясь скрыться от наших рыцарей оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли,

– написали бойцы.

На видео видно, как вражеская техника одна за другой взрывается под звуки пушек и прекрасный этюд скрипки.

К слову! Россияне уже просто боятся идти в наступление. В частности, в минобороны США есть доказательства, что российские войска и офицеры среднего звена разных уровней, вплоть до уровня батальона, отказываются выполнять приказы о наступлении на Донбасс. Они деморализованы и медленно продвигаются.

Колоссальные потери россиян

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским захватчикам урон. По состоянию на 11 мая количество ликвидированных оккупантов составляет 26 350.

К слову, за минувшие сутки, 10 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения, авиация Воздушных сил и Сухопутных войск поразили более 90 вражеских целей.

По данным Пентагона, наступление России на Донбассе идет совсем не так, как это планировал Путин. Российские войска не достигли целей и, по меньшей мере, на 2 недели отстают от "плана".

Амбиции Путина завышены

В Минобороны США заявили, что у российских военных проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Доказательством является то, что россияне бьют по Мариуполю в большинстве своем неуправляемыми бомбами, соответственно высокоточными – не так много.

Однако разведка считает, что в ближайшие месяцы война может стать более непредсказуемой и эскалационной. Все потому, что Путин столкнулся с несоответствием между амбициями и потенциалом войск России. При этом речь не идет о применении ядерного оружия.

Напротив – конфликт могут затягивать.

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