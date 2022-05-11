Артиллерия искусно отработала под этюд скрипки
Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода показали, как превращают российскую технику в металлолом. Военные работали с артиллерии и пушек.
Внимание Наступление российских войск на Донбассе идет не так, как рассчитывал Путин, – Пентагон
Пытаясь скрыться от наших рыцарей оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли,
– написали бойцы.
На видео видно, как вражеская техника одна за другой взрывается под звуки пушек и прекрасный этюд скрипки.
Колоссальные потери россиян
- Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским захватчикам урон. По состоянию на 11 мая количество ликвидированных оккупантов составляет 26 350.
- К слову, за минувшие сутки, 10 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения, авиация Воздушных сил и Сухопутных войск поразили более 90 вражеских целей.
- По данным Пентагона, наступление России на Донбассе идет совсем не так, как это планировал Путин. Российские войска не достигли целей и, по меньшей мере, на 2 недели отстают от "плана".
Амбиции Путина завышены
В Минобороны США заявили, что у российских военных проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Доказательством является то, что россияне бьют по Мариуполю в большинстве своем неуправляемыми бомбами, соответственно высокоточными – не так много.
Однако разведка считает, что в ближайшие месяцы война может стать более непредсказуемой и эскалационной. Все потому, что Путин столкнулся с несоответствием между амбициями и потенциалом войск России. При этом речь не идет о применении ядерного оружия.
Напротив – конфликт могут затягивать.
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