Артиллерия искусно отработала под этюд скрипки

Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода показали, как превращают российскую технику в металлолом. Военные работали с артиллерии и пушек.

Внимание Наступление российских войск на Донбассе идет не так, как рассчитывал Путин, – Пентагон

Пытаясь скрыться от наших рыцарей оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли,
– написали бойцы.

На видео видно, как вражеская техника одна за другой взрывается под звуки пушек и прекрасный этюд скрипки.

Колоссальные потери россиян

Амбиции Путина завышены

В Минобороны США заявили, что у российских военных проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов. Доказательством является то, что россияне бьют по Мариуполю в большинстве своем неуправляемыми бомбами, соответственно высокоточными – не так много.

Однако разведка считает, что в ближайшие месяцы война может стать более непредсказуемой и эскалационной. Все потому, что Путин столкнулся с несоответствием между амбициями и потенциалом войск России. При этом речь не идет о применении ядерного оружия.

Напротив – конфликт могут затягивать.

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