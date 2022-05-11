Артилерія майстерно відпрацювала під етюд скрипки
Бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу показали, як перетворюють російську техніку на брухт. Військові працювали з артилерії та гармат.
Увага Наступ російських військ на Донбасі йде не так, як розраховував Путін, – Пентагон
Намагаючись сховатися від наших лицарів окупанти забули дві істини: наші очі всюди, а наша зброя дістане їх навіть з-під землі,
– написали бійці.
На відео видно, як ворожа техніка одна за одною вибухає під звуки гармат та прекрасний етюд скрипки.
Колосальні втрати росіян
- Українські захисники та захисниці продовжують завдати російським загарбникам втрат. Станом на 11 травня кількість ліквідованих окупантів становить 26 350.
- До слова, за минулу добу, 10 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ вразили більш ніж 90 ворожих цілей.
- За даними Пентагону, наступ Росії на Донбасі йде зовсім не так, як це планував Путін. Російські війська не досягли цілей і щонайменше на 2 тижні відстають від "плану".
Амбіції Путіна завищені
У Міноборони США заявили, що у російських військових є проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Доказом є те, росіяни б'ють по Маріуполю здебільшого некерованими бомбами, відповідно високоточних – не так багато.
Втім, розвідка вважає, що найближчими місяцями війна може стати більш непередбачуваною та ескалаційною. Усе тому, що Путін зіштовхнувся з невідповідністю між амбіціями та потенціалом військ Росії. При цьому, не йдеться про застосування ядерної зброї.
Навпаки – конфлікт можуть затягувати.
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