Артилерія майстерно відпрацювала під етюд скрипки

Бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу показали, як перетворюють російську техніку на брухт. Військові працювали з артилерії та гармат.

Увага Наступ російських військ на Донбасі йде не так, як розраховував Путін, – Пентагон

Намагаючись сховатися від наших лицарів окупанти забули дві істини: наші очі всюди, а наша зброя дістане їх навіть з-під землі,
– написали бійці.

На відео видно, як ворожа техніка одна за одною вибухає під звуки гармат та прекрасний етюд скрипки.

Колосальні втрати росіян

Амбіції Путіна завищені

У Міноборони США заявили, що у російських військових є проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Доказом є те, росіяни б'ють по Маріуполю здебільшого некерованими бомбами, відповідно високоточних – не так багато.

Втім, розвідка вважає, що найближчими місяцями війна може стати більш непередбачуваною та ескалаційною. Усе тому, що Путін зіштовхнувся з невідповідністю між амбіціями та потенціалом військ Росії. При цьому, не йдеться про застосування ядерної зброї.

Навпаки – конфлікт можуть затягувати.

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