Артилерія майстерно відпрацювала під етюд скрипки

Бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу показали, як перетворюють російську техніку на брухт. Військові працювали з артилерії та гармат.

Увага Наступ російських військ на Донбасі йде не так, як розраховував Путін, – Пентагон

Намагаючись сховатися від наших лицарів окупанти забули дві істини: наші очі всюди, а наша зброя дістане їх навіть з-під землі,

– написали бійці.

На відео видно, як ворожа техніка одна за одною вибухає під звуки гармат та прекрасний етюд скрипки.

До слова! Росіяни уже просто бояться йти в наступ. Зокрема, у міноборони США мають докази, що російські війська та офіцери середньої ланки різних рівнів, аж до рівня батальйону, відмовляються виконувати накази щодо наступу на Донбас. Вони деморалізовані та повільно просуваються.

Колосальні втрати росіян

Українські захисники та захисниці продовжують завдати російським загарбникам втрат. Станом на 11 травня кількість ліквідованих окупантів становить 26 350.

До слова, за минулу добу, 10 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ вразили більш ніж 90 ворожих цілей.

За даними Пентагону, наступ Росії на Донбасі йде зовсім не так, як це планував Путін. Російські війська не досягли цілей і щонайменше на 2 тижні відстають від "плану".

Амбіції Путіна завищені

У Міноборони США заявили, що у російських військових є проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Доказом є те, росіяни б'ють по Маріуполю здебільшого некерованими бомбами, відповідно високоточних – не так багато.

Втім, розвідка вважає, що найближчими місяцями війна може стати більш непередбачуваною та ескалаційною. Усе тому, що Путін зіштовхнувся з невідповідністю між амбіціями та потенціалом військ Росії. При цьому, не йдеться про застосування ядерної зброї.

Навпаки – конфлікт можуть затягувати.

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