Под Каховкой украинские ромы украли у россиян танк, – местные
27 февраля 2022 , 09:28Читати новину українською
Источник:фейсбук-група "Сьомий президент"
В украинских городах продолжают давать отпор россиянам. На этот раз на Херсонщине присоединились даже цыгане.
Об этом сообщают местные жители. По их словам, ромы даже украли у россиян танк.
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Местные жители: Херсонщина "жжот"
Сопротивление агрессору дали в поселке Любимовка в Херсонской области, который расположен недалеко от города Каховка.
Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. В движении,
– сообщила она.
Люди в комментариях искренне поддержали Россию в частности, пишут:
- "Слава украинским ромам. Так держать!";
- "Теперь я все видел в жизни. Даже ромов-бандеровцев";
- "Они же также граждане Украины. Делают, что могут".
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