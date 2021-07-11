Под Киевом на дороге перевернулась маршрутка с пассажирами: видео
11 июля 2021 , 11:58Читати новину українською
Источник:"Киев Оперативный"
На Гостомельском шоссе возле Киева 11 июля перевернулась маршрутка с людьми. Автобус упал на бок.
Однако на месте происшествия стоят много "скорых". Кроме того, туда прибыли спасатели и полицейские.
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Что известно о ДТП
Видео с места происшествия сняли очевидцы. На нем видно, что маршрутка лежит на тротуаре. Однако причины ДТП пока неизвестны. Автобус с пассажирами направлялся в Киев из Песковки.
Обстоятельства устанавливаются.
Есть ли пострадавшие
В эфире одного из украинских телеканалов отметили, что 8 человек пострадали в аварии. У одного мужчины диагностировали перелом ноги. Всех пострадавших доставили в больницу в городе Буча.
Последние ДТП в Киеве
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