Под Киевом на дороге перевернулась маршрутка с пассажирами: видео

На Гостомельском шоссе возле Киева 11 июля перевернулась маршрутка с людьми. Автобус упал на бок.

Однако на месте происшествия стоят много "скорых". Кроме того, туда прибыли спасатели и полицейские.

Читайте также Мотор влетел в салон авто с людьми: пьяный водитель вызвал страшную аварию в Киеве

Что известно о ДТП

Видео с места происшествия сняли очевидцы. На нем видно, что маршрутка лежит на тротуаре. Однако причины ДТП пока неизвестны. Автобус с пассажирами направлялся в Киев из Песковки.

Обстоятельства устанавливаются.

Есть ли пострадавшие

В эфире одного из украинских телеканалов отметили, что 8 человек пострадали в аварии. У одного мужчины диагностировали перелом ноги. Всех пострадавших доставили в больницу в городе Буча.

Последние ДТП в Киеве