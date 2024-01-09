В Киевской области подростки делали поджоги на железной дороге: полиция ищет заказчиков

В Киевской области четверо ребят поджигали релейные шкафы. Нарушители признались, что делали это по заказу неизвестного из телеграмма.

Группе парней уже сообщили о подозрении по факту умышленного поджога чужого имущества, а также повреждения путей сообщения и транспортных средств. Кроме того, полиция уже принялась за поиски заказчиков.

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Незнакомец с "Telegram"

Правоохранители долгое время разыскивали злоумышленников, совершивших четыре поджога на перегоне Барышевка – Борисполь. В частности, они повредили релейный шкаф сигнальной установки, что нарушило работу транспорта.

Нарушителями оказались четверо юношей, жителей Борисполя, которые рассказали, что выполняли поджоги за деньги и по заказу неустановленного лица, поддерживавшего с ними связь через телеграмм.

Сейчас ребят задержали и поместили в СИЗО. Также устанавливается сумма материального ущерба, который они нанесли "Укрзализныци".

За совершенное подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

Что натворили юные бориспольцы / Фото Нацполиция

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