Двухколесным транспортным средством пользовались муж и жена, которых от удара отбросило от грузовика на несколько десятков метров. В результате ДТП они мгновенно погибли.

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На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи.

Без света выехали на главную



У пострадавших не было ни единого шанса / Фото патрульной полиции Киева

Авария произошла около 4 часов 9 июля на 44 километре дороги Киев – Ковель. Этим участком трассы можно ехать на скорости 90 километров в час.

По предварительным данным, владелец мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, однако не пропустил фуру.

Кроме того, у двухколесного транспортного средства не работал ближний свет.

Из-за совокупности этих факторов мопед влетел в многотонную фуру, которая двигалась на немалой скорости. Шансов выжить у пилота и пассажирки мопеда не было.

Правоохранители открыли уголовное производство по ДТП с пострадавшими. Впрочем, скорее всего, за совершение этого преступления никого не накажут, поскольку нарушил правила дорожного движения владелец мопеда.



Мопед влетел в грузовик / Фото патрульной полиции Киевской области

Медики скорой, которые прибыли на место происшествия, лишь зафиксировали гибель постарждалих. Водитель фуры травмы в результате аварии не получил. Патрульные полицейские занимались регулированием движения на трассе.