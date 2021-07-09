Двоколісним транспортним засобом користалися чоловік та жінка, яких від удару відкинуло від вантажівки на кілька десятків метрів. Внаслідок ДТП вони миттєво загинули.

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На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчі.

Без світла виїхав на головну



У постраждалих не було жодного шансу / Фото патрульної поліції Києва

Аварія сталася близько 4:00 9 липня на 44 кілометрі дороги Київ – Ковель. Цією ділянкою траси можна їхати на швидкості 90 кілометрів на годину.

За попередніми даними, власник мопеду виїхав з другорядної дороги на головну, однак не пропустив фуру.

Крім того, у двоколісного транспортного засобу не працювало ближнє світло.

Через сукупність цих факторів мопед влетів у багатотонну фуру, що рухалася на чималій швидкості. Шансів вижити у пілота та пасажирки мопеда не було.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо ДТП із постраждалими. Втім, скоріш за все, за вчинення цього злочину нікого не покарають, оскільки порушив правила дорожнього руху власник мопеда.



Мопед влетів у вантажівку / Фото патрульної поліції Київської області

Медики швидкої, які прибули на місце події, лише зафіксували загибель постарждалих. Водій фури травм внаслідок аварії не отримав. Патрульні поліцейські займалися регулюванням руху на трасі.