В доме с женой и сыном: под Киевом мужчина угрожал подорвать себя гранатой

Чрезвычайная ситуация произошла в Киевской области. Там местный житель, вероятно, во время семейной ссоры угрожал совершить самоубийство, подорвав взрывное устройство.

В Киевской области правоохранители уговаривали мужчину отказаться от суицида.

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Граната оказалась учебной

Известно, что 51-летний мужчина заявил, что подорвет себя гранатой в собственном доме. На тот момент в доме также находилась его семья – жена и 30-летний сын. По данным полиции, на такой поступок местный житель отважился после конфликтной ситуации. Вероятно, инциденту предшествовала семейная ссора.

Прибывшие на место происшествия полицейские начали переговоры с мужчиной. В конце концов они убедили злоумышленника добровольно передать боеприпас специалистам. Те установили, что граната была учебной.

Кроме того, во время обыска в доме обнаружили огнестрельное оружие. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию.

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