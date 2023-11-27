В доме с женой и сыном: под Киевом мужчина угрожал подорвать себя гранатой
Источник:Национальная полиция
Чрезвычайная ситуация произошла в Киевской области. Там местный житель, вероятно, во время семейной ссоры угрожал совершить самоубийство, подорвав взрывное устройство.
В Киевской области правоохранители уговаривали мужчину отказаться от суицида.
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Граната оказалась учебной
Известно, что 51-летний мужчина заявил, что подорвет себя гранатой в собственном доме. На тот момент в доме также находилась его семья – жена и 30-летний сын. По данным полиции, на такой поступок местный житель отважился после конфликтной ситуации. Вероятно, инциденту предшествовала семейная ссора.
Прибывшие на место происшествия полицейские начали переговоры с мужчиной. В конце концов они убедили злоумышленника добровольно передать боеприпас специалистам. Те установили, что граната была учебной.
Кроме того, во время обыска в доме обнаружили огнестрельное оружие. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию.
Последние инциденты с участием взрывчатки: что известно
- Несколько дней назад в столице в одной из квартир Днепровского района взорвалась граната. Как следствие – два человека погибли. Как говорят следователи, о трагическом инциденте правоохранителям сообщил житель соседней квартиры. Известно, что погибший был военнослужащим. Также в результате взрыва гранаты погибла женщина, которая находилась в доме. Брат погибшего получил ранение.
- На Полтавщине мужчина угрожал взорвать местный ТЦК. Злоумышленник даже выдернул чеку. К счастью, трагедии удалось избежать.
- В Одесской области неизвестный в военной форме подорвал гранату в микроавтобусе. По данным полиции, мужчина попросил водителя авто подвезти его. Во время поездки нарушитель начал вымогать деньги у водителя и его пассажира. Когда те отказались, он выдернул чеку. Для того чтобы задержать злоумышленника, полиция вводила операцию "Сирена".