В Фастове под Киевом мужчина прыгал на машину патрульных и ударил копа: видео

Инцидент с участием патрульных полицейских и нетрезвого мужчины произошел ночью 9 июня в Фастове Киевской области. Мужчина без каких-либо на то причин начал прыгать на служебный автомобиль правоохранителей.

Вследствие прыжка на патрульную машины мужчина разбил лобовое стекло и помял капот машины. После этого непонятного поступка нарушителя правоохранители начали его задерживать.

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Впрочем, сделать это оказалось не так легко. Злоумышленник оказал копам сопротивление.

Может сесть на 5 лет

Инцидент произошел, когда патрульные составляли админпротокол о нарушении ПДД одним из водителей.

Прохожий, увидевший полицию, вдруг выбежал на дорогу и с разбегу прыгнул на служебную машину полиции.

Поскольку во время задержания мужчина умудрился ударить полицейского, правоохранители применили к нему силу и вызвали следственно-оперативную группу.

Сам факт совершения преступления квалифицировали как насилие в отношении работника полиции.

Вскоре злоумышленнику выберут меру пресечения.

По предварительным данным, правонарушение мужчина совершил, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Если задержанного признают виновным в суде, ему грозит до 5 лет тюрьмы. На избрании какой меры пресечения в отношении мужчины будут настаивать прокуроры, пока неизвестно.

Смотрите видео нападения мужчины на патрульных в Фастове: