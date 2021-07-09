В Фастове под Киевом мужчина прыгал на машину патрульных и ударил копа: видео
Источник:"Киев оперативный"
Инцидент с участием патрульных полицейских и нетрезвого мужчины произошел ночью 9 июня в Фастове Киевской области. Мужчина без каких-либо на то причин начал прыгать на служебный автомобиль правоохранителей.
Вследствие прыжка на патрульную машины мужчина разбил лобовое стекло и помял капот машины. После этого непонятного поступка нарушителя правоохранители начали его задерживать.
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Впрочем, сделать это оказалось не так легко. Злоумышленник оказал копам сопротивление.
Может сесть на 5 лет
- Инцидент произошел, когда патрульные составляли админпротокол о нарушении ПДД одним из водителей.
- Прохожий, увидевший полицию, вдруг выбежал на дорогу и с разбегу прыгнул на служебную машину полиции.
- Поскольку во время задержания мужчина умудрился ударить полицейского, правоохранители применили к нему силу и вызвали следственно-оперативную группу.
- Сам факт совершения преступления квалифицировали как насилие в отношении работника полиции.
- Вскоре злоумышленнику выберут меру пресечения.
По предварительным данным, правонарушение мужчина совершил, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Если задержанного признают виновным в суде, ему грозит до 5 лет тюрьмы. На избрании какой меры пресечения в отношении мужчины будут настаивать прокуроры, пока неизвестно.
Смотрите видео нападения мужчины на патрульных в Фастове: