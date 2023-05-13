Оккупанты планировали расстрел 200 нардепов и под Киевом готовили концлагеря, – генерал Кожемякин

В начале полномасштабного вторжения оккупанты, как известно, хотели захватить Киев за "2-3 дня". Более того, они настолько верили в свои силы, что тащили с собой сразу и парадную форму. Однако если бы план террористов удался, милосердия с хорошего настроения россиян ожидать не стоило бы, ведь они планировали, так сказать, сразу на месте решать "украинский вопрос".

Чистки тех, кто не хотел перевоспитываться, россияне планировали проводить с автоматами в руках. А выявлять националистически настроенных граждан должны были бы коллаборанты. Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, народный депутат генерал-лейтенант Андрей Кожемякин.

Достойно внимания Жизнь и смерть в Буче, Ирпене и Гостомеле: как люди приходят в себя после кровавой оккупации

Помогать должна была вражеская агентура

Вспоминая первые дни полномасштабной войны, Андрей Кожемякин рассказал о работе военной контрразведки по выявлению вражеской агентуры. Прежде всего, главной проблемой были те, кто наводил захватчиков на цели.

Другие предатели Украины указывали оккупантам на тех, кого нужно было "чистить" сразу. Они, например, помечали квартиры в центре города, чтобы указать, какие захватывать первыми. Как отметил Кожемякин, завербовали таких лиц еще до начала полномасштабной войны.

Правда, контрразведчикам уже не так сложно было это делать (обнаруживать агентуру врага – 24 Канал), потому что у нас агентурным аппаратом – в хорошем смысле слова – стал весь украинский народ. Патриотически настроенный,

– подчеркнул экс-замглавы СБУ.

Народ быстро информировал соответствующие структуры, когда обнаруживал предателей. Ведь те "ходили что-то фотографировали, куда-то звонили или ночью ходили не в том месте, где нужно". По словам Андрея Кожемякина, благодаря такому сотрудничеству только силами его подразделения удалось задержать 15 диверсантов.

Следует заметить, что из этих 15 человек "идейными" были только двое. Остальные решили продать свою Родину, а также приговорить других людей к пыткам и смерти – за деньги.

Киев ожидала судьба Бучи

Если бы планы оккупантов удались, столицу Украины ждала бы такая же участь, как Бучи, Ирпеня и подобных городов. Ведь оккупанты имели не только списки и порядочность, кого за кем они собирались выселять, но и планы, где создавать концлагеря. Как рассказал Андрей Кожемякин, такие учреждения должны были появиться в Броварах и Василькове.

И конечно, у них были списки людей на уничтожение. Я потом эту информацию видел в СБУ. Например, по народным депутатам был список — около 200 должны были быть уничтожены. … Я был в тех списках, я и моя семья должны были быть уничтожены. Вывезены в указанное место,

– рассказал Андрей Кожемякин.

В расстрельный список захватчиков попали депутаты, проголосовавшие за признание России государством-агрессором в 2018 году, а это 268 народных депутатов. А также люди, которые "не перевоспитываются", то есть националистически настроенные.

При этом около сотни нардепов наоборот должны были пройти инфильтрацию и перевербовку. Речь, например, о депутатах от ОПЗЖ, которые по планам оккупантов должны были помогать в уничтожении своих коллег, а также стать "кладезем" кандидатур для возглавления тех или иных государственных структур.

"Они (оккупанты – 24 Канал) обозначали, где должны были делать фильтрацию или уничтожение. То, что они делали в Буче и Ирпене, они собирались делать и в Киеве. А уж когда они не дошли до Киева, то начали тренироваться и отрабатывать по Буче, Ирпеню, Мощуну… Если бы они дошли до Киева за три дня, они бы это делали здесь – хватали бы людей, руки за голову, как это мы видели на видео, сажали бы в машины, и вывозили на уничтожение. Потому что их "денацификация" – это означало убрать, расстрелять таких людей", – подытожил генерал-лейтенант.