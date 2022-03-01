Под Киевом подбили 2 российских вертолета: момент попал на видео

В сети появились видео точной работы защитников Украины по вражеским вертолетам.

Около 17 российских вертолетов, по подсчетам автора видео, кружили над водоемом. 2 из них украинским военным удалось подбить, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Эмоции автора видео, наблюдавшего за процессом, – бесценны.

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По вражеским самолетам и вертолетам работают системы ПВО, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также украинские истребители. Настоящим героем уже стал наш пилот, известный как "Призрак Киева". На его счету свыше 10 сбитых самолетов.

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