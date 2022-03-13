Под Киевом погиб один из основателей белорусского добровольческого движения в Украине

В боях под Киевом погиб Тур – один из основателей белорусского добровольческого движения в Украине. Его собратья говорят: он отважно прикрывал уход своих бойцов.

В батальоне имени Кастуся Калиновского сообщили о невосполнимой потере. Также белорусы выразили соболезнования родным Тура.

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Тур был заместителем командира группы

При выполнении задания Тур был заместителем командира группы. Его отряд попал в засаду. Белорус выбрал поступок достойный героя: он прикрывал уход товарищей и во время этого и потерял жизнь.

Что известно о батальоне Кастуся Калиновского

Этот батальон был создан исключительно белорусами. Их отряд принимает участие в обороне Киева. Назвали его в честь Константина Калиновского – он организовал восстание на территории Беларуси против Российской империи. Его идеей была широкая автономия для Беларуси.

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