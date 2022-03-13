У батальйоні імені Кастуся Калиновського повідомили про непоправну втрату. Також білоруси висловили співчуття рідним Тура.
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Тур був заступником командира групи
Під час виконання завдання Тур був заступником командира групи. Його загін потрапив у засідку. Білорус обрав вчинок гідний героя: він прикривав відхід товаришів і під час цього і втратив життя.
Що відомо про батальйон Кастуся Калиновського
Цей батальйон створили виключно білоруси. Їхній загін бере участь в обороні Києва. Назвали його на честь Костянтина Калиновського – він організував повстання на території Білорусі проти Російської імперії. Його ідеєю була широка автономія для Білорусі.
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