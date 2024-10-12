Под Киевом дотла выгорел ресторан на 2 тысячи квадратов

Под Киевом на 12 октября вспыхнул ресторан. Пожар возник в загородном ресторанном комплексе.

Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области сообщило, что им о пожаре сообщили в 05:33 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района. Огонь вспыхнул в селе Романков Козинской территориальной общины.

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Что известно о пожаре под Киевом

Прибыв, установили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 квадратных метров и есть угроза рядом расположенным двум зданиям,

– объяснили спасатели.

По их данным, пожар ликвидировали 26 пожарных с помощью 10 машин ориентировочно в 9:10 12 октября. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров.

"Проводится проливание деревянных сооружений, которые расположены вплотную к очагу пожара", – объяснили спасатели утром 12 октября.

Спасатели показали последствия пожара под Киевом / фото ГСЧС

Пожарные смогли спасти еще 13 сооружений комплекса. К счастью, люди не пострадали.

Причину пожара пытаются выяснить.

Под Киевом сгорел ресторан: смотрите видео спасателей

Местные телеграмм-каналы написали, что сгорел ресторан "Партизан" на Новообуховской трассе. Официально эту информацию не подтверждали.