Легковушка сбила подростка днем 18 октября. Полиция в комментарии 24 каналу рассказала, что правоохранители объявили план "Перехват".
Обратите внимание В Киеве пьяный водитель на скорости снес пешехода на переходе и скрылся
Детали ДТП
Водитель легковушки сбил 12-летнего мальчика. После совершения ДТП злоумышленник не оказал пострадавшему помощь и не вызвал скорую. Он скрылся с места происшествия.
Пострадавшего каретой скорой помощи отвезли в 8 городскую больницу. У мальчика диагностировали перелом правой ноги. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить детали и причину аварии. Правоохранители разыскивают легковушку Mitsubishi серого цвета.
Под Киевом мужчина сбил ребенка и скрылся
- 14 октября в Броварах мужчина сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. После ДТП он сразу скрылся.
- Скорую потерпевшей вызвали свидетели происшествия. Медики отвезли подростка в больницу.
- На поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции, а по всей Киевской области ввели специальную операцию.
- Впоследствии полицейские нашли машину нарушителя в Борисполе.