Легковушка сбила подростка днем 18 октября. Полиция в комментарии 24 каналу рассказала, что правоохранители объявили план "Перехват".

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Детали ДТП

Водитель легковушки сбил 12-летнего мальчика. После совершения ДТП злоумышленник не оказал пострадавшему помощь и не вызвал скорую. Он скрылся с места происшествия.

Пострадавшего каретой скорой помощи отвезли в 8 городскую больницу. У мальчика диагностировали перелом правой ноги. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить детали и причину аварии. Правоохранители разыскивают легковушку Mitsubishi серого цвета.

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