Под Львовом поезд столкнулся с микроавтобусом

На Львовщине на переезде поезд въехал в микроавтобус. К счастью, пострадавших среди пассажиров транспортного средства и сотрудников железной дороги нет.

О ДТП сообщили на официальной странице Укрзализныци. В связи с этим произойдет задержка поезда на полтора часа.

Читайте также Эвакуационный поезд из Киева попал под обстрел россиян

ДТП произошло на переезде под Львовом

В Укрзализныце отмечают, что дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переходе на участке Оброшино – Львов. Там поезд въехал в микроавтобус Renault, который перевозил гуманитарную помощь.

В связи с этим поезд 46/45, который курсирует по маршруту Ужгород – Краматорск, прибудет в пункт назначения с задержкой на полтора часа.

Сообщается, что среди пассажиров микроавтобуса, а также поездной бригады пострадавших нет. Однако видно, что поезд сильно уничтожил переднюю часть автомобиля.

В Укрзализныце просят водителей быть максимально бдительными на переездах. Особенно на тех, которые не регулируются. Это может спасти их жизнь.

Это может быть интересно – Байден хочет встретиться с украинскими беженцами в Польше – смотрите видео: