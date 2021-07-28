СБУ разоблачила военнослужащего на Львовщине, который требовал 4 тысячи долларов по службе

28 июля 2021 , 14:58
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Источник:

СБУ Львовщины

Под Львовом СБУ поймала на взятке военного чиновника. Он хотел 4 тысячи долларов США за перевод офицера в "более перспективный" регион. Правоохранители задержали мужчину с поличным.

Об этом сообщили 28 июля. Сейчас все детали устанавливаются.

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"Решал кадровые вопросы"

  • Военнослужащий является начальником информационно-аналитической группы.
  • Мужчина вымогал взятку, отмечая, что положительно повлияет на перевод знакомого офицера.
  • Правоохранители задержали служащего, когда он получал взятку в полном размере.
  • Мужчине будут объявлять подозрение о злоупотреблении влиянием ради собственной выгоды.
  • Ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Операцию проводила СБУ совместно с Нацполицией под руководством Львовской облпрокуратуры.


Под Львовом СБУ задержала военнослужащего-взяточника / Фото СБУ Львовщины


Он требовал 4 тысячи долларов за перевод офицера в "лучший" регион / Фото СБУ Львовщины

Обратите внимание!
Недавно заместителя Харьковского облсовета разоблачили на взятке. Он вместе с преступной группой требовали 1 миллион 50 тысяч гривен у директора коммунального предприятия. Известно, что это не первая часть, которую они брали. Сейчас чиновника взяли под стражу.
Автор: Марта Кушка