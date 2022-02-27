Под Мариуполем продолжаются тяжелые бои, украинские военные удерживают город
Источник:пресс-служба Операции объединенных сил
На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных сил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Враг терпел потери.
Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.
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Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.
Тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери,
– говорится в сообщении ООС.
Полный текст сообщения
Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов
На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных сил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе.
Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.
Тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери.
Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.
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