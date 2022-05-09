Под Мариуполем российские оккупанты продолжают свозить в братскую могилу тела горожан

Количество убитых российскими оккупантами мирных жителей Мариуполя уже несколько десятков тысяч. Их тела негде хоронить в городе, поэтому их вывозят уже в окрестные селения.

Видео с одного из таких массовых захоронений в братской могиле опубликовал Мариупольский городской совет. Речь идет о территории в поселке Виноградное (пригород Мариуполя).

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"Оккупанты празднуют День Победы на костях мариупольцев. Сотни убитых российской армией горожан продолжают свозить в братскую могилу в поселке Виноградное. Сектор захоронения существенно увеличился", – написали в городском совете.

На видео видно сотни мешков, где, скорее всего, тела убитых мирных жителей города. Вокруг – немалая территория с захоронениями. При этом тела хоронят в братских могилах друг рядом с другом, устанавливая около столбцы с именами погибших.

В то время на фоне работает экскаватор. Вероятно, именно он выкапывает новую яму для еще одной братской могилы мариупольцев.

"В 1945-м наши прадеды победили фашизм. Думали, что окончательно. Но 77 лет спустя уродливая античеловеческая идеология возродилась уже в образе рашизма", – говорится в описании к видео.

Видео массовых захоронений вблизи Мариуполя

Массовое убийство гражданских в Мариуполе

Сколько именно погибло мирных жителей Мариуполя за время войны точно сказать пока трудно. Ведь город находится под российской оккупацией.

Дома в городе почти все разрушены. Поэтому многие жители Мариуполя были вынуждены покинуть город, чтобы искать убежище и крышу над головой.

При этом сам город с начала войны оказался под постоянными обстрелами со стороны оккупантов. А когда им удалось зайти в город, то захватчики, не скрываясь, стреляли по жилым домам.

Во время одной из атак на город, россияне сбросили мощную авиабомбу на здание драмтеатра, который стал прибежищем для мирных жителей. По предварительным данным, погибло по меньшей мере 300 человек. Хотя их количество может быть значительно больше, ведь немало могло умереть под завалами.

Мариуполь почти полностью оказался под российской оккупацией. Единственное место, которое им не удалось захватить – территория завода "Азовсталь". Там прятались мирные жители из окрестных домов. А также бойцы батальона "Азов" и морские пехотинцы. Они там находились более двух месяцев. И лишь в начале мая удалось вывести мирных жителей оттуда.

Россияне пытаются скрыть следы своих преступлений. Поэтому в городе работают крематории.

Часть погибших жителей Мариуполя похоронили в большой братской могиле в поселке Мангуш, что к западу от города в сторону Бердянска. Сколько там похоронено людей – тоже пока неизвестно.

По данным уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, количество погибших гражданских в Мариуполе может быть значительно больше, чем 20 тысяч.

Проблема заключается и в том, что немалое количество жителей Мариуполя вывозят в Россию. Часть из них отправляют в далекие и депрессивные российские регионы. У них забирают документы, а также запрещают покидать территорию России. По предварительным данным, таких украинцев более одного миллиона, из них 200 тысяч – дети.