"Улетает душа Путина": в небе возле Москвы снова появилось загадочное черное кольцо

В небе над Москвой второй раз за последние два дня зафиксировали черное "кольцо". Предыдущее оккупанты называли "дымом из трубы, что резко вырвался".

Российские телеграмм-каналы написали, что на этот раз кольцо заметили 28 марта в Подмосковье. Перед этим россияне жаловались из-за непонятного черного круга дыма в Строгино – одном из районов Москвы, пишет 24 Канал.

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Что снова происходит в России

Теперь "черное кольцо" кошмарит жителей Подмосковья,

– написали вражеские телеграм-каналы.

Россияне уточнили, что странные кольца видели жители нескольких населенных пунктов Подмосковья. На этот раз оккупанты не нашли, как объяснить причины странного явления.

Что касается инцидента 27 марта, то россияне традиционно "забыли" о "хлопке" и нашли другую "причину".

"Видимо, в Строгино произошел выхлоп из котельной. Возможно, собралась сажа где-то, или в костер что-то резко бросили, где что-то сжигают. От резкой вспышки, "хлопка" происходит резкий выброс дыма, и он обычно такой круглый", – рассказывал оккупантам их метеоролог.

Он заверил, мол, не стоит переживать – эти "круги" исчезают, когда поднимаются выше. Более того, они безопасны для людей.

Черное "кольцо" в Подмосковье: смотрите видео

На этот раз украинцы в комментариях под видео не сдерживались в вариантах, что может быть черным "кольцом":

"курит кто-то";

"видимо, НЛО";

"шаманы что-то делают";

"улетает душа Путина";

"интересно, кто это курит".

Что известно о предыдущем "кольце" у оккупантов

Утром 27 марта российские СМИ заметили над Москвой странное явление – в небе образовалось черное кольцо, словно дым резко вырвался из трубы.

Видео, на котором видно кольцо, сняли жители московского района Строгино. Его заметили в районе ЖК "Спутник".

Впоследствии местные жители стали говорить, что перед этим слышали "хлопок", а затем заметили дым в небе. Однако пропагандисты о нем не упоминали.

Кольцо 27 марта заметили после "хлопка": смотрите видео