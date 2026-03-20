Россияне строят новые ангары для самолетов Ту под Москвой: спутниковые фото

Несмотря на сообщения об упадке стратегической авиации в России, которые время от времени появляются, оккупанты возводят новые ангары. И делают это под Москвой.

Об этом сообщили на странице AviVector в Х, где выкладывают данные спутниковой разведки авиабаз. Там показали фото аэродрома Раменское.

Какие ангары строят россияне под Москвой?

AviVector показали спутниковые снимки аэродрома Раменское по состоянию на 15 марта.

На базе аэропорта находились 3 самолета Ту-160, 1 самолет Ту-95МС и 1 самолет Ту-22М3 В центральной части аэропорта началось строительство новых ангаров размером 110 на 77 метров. Для хранения материалов и управления строительством установлены строительные вагончики. В период с 18 по 19 марта один самолет Ту-160 или покинул аэропорт, или был перемещен в ангары для технического обслуживания,

– сообщили мониторы.



Спутниковые снимки аэродрома Раменское / AviVector

Показываем аэродром Раменское на карте России

Обратите внимание! Раменское соседствует с другим подмосковным городом, Жуковским. Между ними расположен международный аэропорт Жуковский.

Телеграм-канал "Стратегическая авиация РФ" добавил свою информацию.

Россия начала расширение аэродрома Раменское – одного из аэродромов базирования бортов Ту-95мс, Ту-160. На спутниковых снимках аэродрома за 19.03 можно увидеть строительство дополнительных стоянок в южной части аэропорта. Пока все еще неизвестно как будет использоваться построение, аналогичное строительство уже наблюдалось к северо-востоку от аэродрома Энгельс-2. Не исключается и то, что на этих местах будут построены авиационные ангары/дополнительные здания, пока мы только можем продолжать следить,

– информируют мониторы.

На 19 марта на аэродроме находились 1 Ту-95мс и 3 Ту-160.



Спутниковые снимки аэродрома Раменское / "Стратегическая авиация РФ"

У производителя самолетов Ту проблемы

В январе Defense Express писали, что на российском заводе "Туполев" кризис. Там сняли руководство из-за срыва контрактов, но проблемы глубже.