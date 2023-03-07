Под Москвой нашли еще одно кладбище ликвидированных в Украине вагнеровцев

В Подмосковье обнаружили еще одно кладбище, на котором похоронены наемники ЧВК "Вагнер", ликвидированные в Украине. Речь идет о деревне Маврино, где зафиксировали по меньшей мере 27 новых захоронений.

Как сообщают российские журналисты, на каждой могиле лежат венки с эмблемой ЧВК, а также стоят идентичные пластиковые чайные стаканы.

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Интересно, что 27 новых могил расположены вдоль кладбищенского забора, удаленно от других захоронений. На всех могилах лежат бело-сине-красные букеты и венки с эмблемой ПВК "Вагнер".

На эмблеме выгравированы слова "Кровь, честь, родина и отвага". Также на каждой могиле стоит красный пластиковый стакан с надписью "Может быть, чай, а может, и нет".

Под Москвой нашли еще одно кладбище вагнеровцев / Фото "Москва онлайн"

В отличие от могил русских военных, на могилах наемников отсутствуют триколоры, свечи и свежие цветы. Из этого журналисты заключили, что никто не посещает эти могилы.

На этих тайных кладбищах похоронены наемники, которых завербовали в российских колониях ЧВК "Вагнер" и ликвидировали в Украине. Большинство из 27 похороненных – выходцы из разных регионов России, Азербайджана и Кыргызстана. Возраст захороненных наемников колеблется от 21 до 55 лет.

По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказание, можно изучать уголовный кодекс: здесь все начиная от убийства и заканчивая незаконным оборотом оружия.

У ЧВК "Вагнера" проблемы в Украине