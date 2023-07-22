Взрывы и стрельба: бывший дом Януковича под Москвой захватил вооруженный мужчина
Под Москвой в элитном коттеджном поселке "Шервуд" неизвестный мужчина в военной форме проник в частный дом. Местные говорят, что в свое время в доме, который захватил неизвестный, якобы жил беглый президент Виктор Янукович.
Российские СМИ пишут, что сообщение о том, что мужчина проник в частный дом, поступило утром 22 июля, информирует 24 Канал. В частности, охранники дома увидели разбитые стекла на первом этаже.
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Вооруженный мужчина говорит, что он вернулся с войны в Украине
В помещении были разбросаны патроны и рожки, а со второго этажа внезапно спустился человек в военной форме и бронежилете. Охранники вызвали полицию.
Мужчина, представившийся Вячеславом, якобы вернулся с войны в Украине. По информации местных властей, он психически нездоров, приехал в Московскую область из Сибири.
В России стрельба возле дома, который захватил вооруженный мужчина: смотрите видео
По данным российских медиа, вооруженный мужчина, которого якобы зовут Вячеслав Черненко, находится в неадекватном состоянии. Российские силовики готовятся его задержать, начав штурм дома.
В поселке слышали два взрыва
В поселке "Шервуд" прогремели два взрыва, о чем могут свидетельствовать звуки на публикуемых в сети видео. Мужчина якобы ведет стрельбу из дома по силовикам. По предварительным данным, он вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов.
В поселке "Шервуд" раздаются взрывы: смотрите видео
Российские СМИ пишут, что на место происшествия прибыли представители следственного комитета. В сообщениях говорится, что идет бой с мужчиной.
Дом, захваченный вооруженным мужчиной: смотрите видео
В России сообщают, что Черненко 35 лет и он из Красноярска. Мужчину пытались уговорить сдаться даже через его мать, но не получилось. Он продолжил стрелять. Адрес коттеджа он нашел по объявлению о продаже.
Также некоторые российские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что ранее в захваченном доме якобы жил экс-президент Украины Янукович.