РосСМИ сообщают, что вечером 14 февраля в Коломне, в 120 километрах от Москвы, вспыхнул ангар на территории бывшего завода. Об этом пишет 24 Канал.

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Очередной пожар в России

Интересно, что возгорание произошло напротив завода по производству "Искандеров" и снарядов для РСЗО и ПЗРК.

По данным МЧС России, площадь пожара превысила 900 квадратных метров. Сообщается, что от огня частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания. На место отправлен пожарный поезд.

Известно, что в здании раньше находился завод по ремонту железнодорожных вагонов. Пожар тушат 100 человек и 29 единиц техники. Судя по карте, ангар находится напротив предприятия НПК "КБ машиностроения", производящего вооружение и военную технику.

Обратите внимание! По информации Минобороны, по состоянию на начало января Россия использовала в войне против Украины 744 баллистических ракет "Искандер".

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